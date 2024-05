Senator Jens Kerstan: „Hamburgs Nachhaltigkeitsstrategie sorgt für Furore“

Hamburgs Umwelt-Senator (Grüne) über die ambitionierten Klimaziele Hamburgs

„Wie ist die Lage?", unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik, spürt aktuellen Fragen nach. Gast der heutigen Folge ist Jens Kerstan (Grüne), Hamburgs Senator für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft.

Lars Meier: Lieber Jens, welche Themen beschäftigen dich gerade?

Senator Jens Kerstan: Wir sind gerade dabei, ein neues Konferenzformat zu etablieren. Die „HSC“ soll eine große Konferenz werden, ein Stück nach dem Vorbild der Münchner Sicherheitskonferenz, nur mit dem Thema Nachhaltigkeit. Wir arbeiten mit der Bundesregierung und der Michael-Otto-Stiftung zusammen und die Konferenz soll erstmalig dieses Jahr in Hamburg stattfinden. Wir haben mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie in der UN durchaus Furore gemacht und fühlen uns natürlich geehrt, wenn die Bundesregierung bei der Etablierung eines solchen Formats an Hamburg denkt.

Fällt Nachhaltigkeit in der Aufmerksamkeit zurück?

Bei uns in der Behörde mit Sicherheit nicht, aber in der gesamtpolitischen Lage hat sich eine Krisenmüdigkeit eingestellt. Erst Covid, der Ukraine-Krieg, das furchtbare Massaker in Israel und die Kämpfe in Gaza, die Menschen machen sich immer mehr Sorgen. Daneben schreitet der Klimawandel ungebremst voran. Wir hatten letztes Jahr zum ersten Mal über 40 Grad im Sommer, das hatten wir noch nie. Fridays for Future haben geholfen, das Thema noch mal in die Politik zu bringen, aber in der Zwischenzeit sind andere Probleme in den Vordergrund gerutscht.

Wird der Wahlkampf für die Bürgerschaft wieder Bewegung in das Thema bringen?

Das hoffe ich. Es wurden sehr zugespitzte und ideologische Debatten geführt, was die Leute verunsichert hat. Letztes Jahr wurden so viele Öl- und Gasheizungen eingebaut, wie nie zuvor, also genau das Gegenteil von dem, was notwendig ist. Da haben wir gemerkt, dass etwas richtig schiefgelaufen ist. Ich habe aber den Eindruck, wenn wir vor Ort mit Daten und Fakten wirklich sachlich über die Dinge sprechen, dass es dann auch wieder richtig wird. Ich glaube, es braucht den Wahlkampf und ein bisschen Schub von den Bürgerinnen und Bürgern, damit das Thema in der Politik wieder mehr Rückhalt hat.

