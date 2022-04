Sebastian Knauer: „Pianisten brauchen genauso Kondition wie Sportler“

Der Hamburger Sebastian Knauer ist klassischer Pianist. Am Sonntag, den 24. April spielt er in der Hamburger Elbphilharmonie.

In „Wie ist die Lage?“ spricht der Musiker den Tagesablauf eines Profi-Klavierspielers und wie viel man eigentlich vor solchen Konzerten üben muss. Er erzählt, was das Besondere an Auftritten in seiner Heimatstadt ist und was für ihn im Backstage-Bereich stehen muss. Zudem geht es unter den Unterschied zwischen Klavieren und Orgeln.

Die ganze Folge gibt es hier zum Hören. Darin verrät Sebastian Knauer seine Hamburger Lieblingsbars.

Folge 434 (Dienstag, 19.04.) mit Sebastian Knauer

