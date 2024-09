Schwessi: „Ich bin eine Kombi aus Liebe und Mittelfinger“

Die Musikerin und Host der Smash Comedy Show über ihr Leben, queere Sichtbarkeit und die Zusammenarbeit mit Udo Lindenberg.

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik, spürt aktuellen Fragen nach. Hier kommen prominente Lenkerinnen und unbekannte Denker für knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl von PR-Profi Lars Meier ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Die heutige Folge mit der Musikerin und Host der Smash Comedy Show, Schwessi wird ermöglicht durch die BMW Niederlassung Hamburg. Den Podcast gibt es in voller Länge auf den üblichen Kanälen und um 12 Uhr bei ahoy radio.

Lars Meier: Auf deiner Website begrüßt du die Besucher*innen mit zwei ausgestreckten Mittelfingern – was soll diese Geste heißen?

Schwessi: : Mein Gesicht ist sehr fröhlich auf dem Bild. Liebe und Mittelfinger. Gute Laune, aber auch bitte gerne ein bisschen Revolution und darauf hinweisen, was alles schief läuft.

Am 04.09 findet deine Show Smash Comedy im Centralkomitee statt. Was passiert da?

Smash Comedy ist abgeleitet von Smash Patriarchy. Also ist ein Mittelfinger in Richtung patriarchale Gesellschaft. Es ist eine Open-Mic-Stand-Up-Comedy, wo FLINTA* und queere Personen auf die Bühne kommen können, die Comedy machen. Ein kleines Gegengewicht zu den sehr hetero-männlich dominierten Stand-up-Bühnen.

Wie kam es, dass du nach Hamburg gekommen bist?

Ich war auf Selbstfindungsreise und hatte alle Verbindungen zur normalen Welt abgebrochen – kein Job, keine Wohnung, gar nichts mehr. Dann habe ich beschlossen, ich ziehe nach Hamburg und arbeite mit Udo Lindenberg zusammen. Wir hatten kurz über E-Mail Kontakt und dann hat es geklappt. Aber selbst wenn das nicht geklappt hätte, wäre ich in Hamburg gestrandet und geblieben.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ freut sich Schwessi über queere Sichtbarkeit in Hamburg.

Folge 840 (Sonntag, 01.09.) mit Schwessi

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.