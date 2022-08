Schulsenator: „Wichtig ist, dass die Schulen nicht mehr geschlossen werden“

„Wie ist die Lage?“ ist zurück aus der Sommerpause und auch die Hamburger Sommerferien enden am Mittwoch. Da liegt natürlich nichts näher, als Hamburgs Schulsenator Ties Rabe anzurufen.

Der Senator spricht darüber, wie er in diesem Jahr und in seiner Kindheit die großen Ferien verbracht hat. Natürlich darf auch ein Ausblick auf den Herbst und die damit verbundenen möglichen Corona-Maßnahmen nicht fehlen. Zudem geht es um das Thema Lehrermangel und Rabe zieht nach der Hälfte der aktuellen Legislaturperiode ein Zwischenfazit zur Arbeit (in) seiner Behörde.

Den ganzen Podcast gibt es hier zu hören. Darin verrät Ties Rabe seine Top3 der schönsten Motorradstrecken rund um Hamburg.

Folge 480 (Sonntag, 14.8.) mit Ties Rabe

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.