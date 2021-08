Schulsenator: „Schaffen 10.000 Luftfilter an“

Der Garten seiner Büro-Räumlichkeiten in der Osterfeldstraße sorgte dafür, dass Florian Berger auch während der Pandemie gern in den Betrieb fuhr. Mit Donkey Products bietet er den Hamburgern humorvolle Geschenkideen an. Jetzt hat er mit dem Easterfield Festival erstmals eine Großveranstaltung organisiert, die am 30. Juli im Rahmen des Kultursommers startet.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Florian Berger, wie sich die Pandemie auf sein Unternehmen auswirkte und wie es dazu kam, dass er mit dem Easterfield Festival am Kultursommer Hamburg teilnimmt. Er verrät, welches Programm die Gäste erwartet und nennt selbstverständlich auch seine persönlichen Highlights.

