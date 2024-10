Matthias Schloo: „Es hat mir diebischen Spaß gemacht, das Arschloch zu geben.“

Der Schauspieler über 15 Jahre „Notruf Hafenkante“ und seine Leidenschaft für das Fahrradfahren.

Lars Meier: Lieber Matthias, seit 15 Jahren bist du als Polizeihauptkommissar Mattes Seeler in „Notruf Hafenkante“ zu sehen. Wie hat sich deine Rolle in all den Jahren verändert?

Matthias Schloo: Mattes ist mittlerweile ein sehr abgeklärter und aber noch immer extrem leidenschaftlicher Polizist. Phasenweise durfte ich in dieser Rolle auch mal gemein sein und so richtig das Arschloch raushängen lassen, das hat mir diebischen Spaß gemacht.

Im September seid ihr mit der 19. Staffel von „Notruf Hafenkante“ an den Start gegangen. Wird das bei dir zu Hause gefeiert?

Für meine Familie ist mein Beruf ganz normaler Alltag, da gehört der Start einer neuen Staffel nicht zu den Familien-Highlights. Für mich persönlich ist es aber schon ein großes Event, denn damit ist auch immer so eine Art „emotionales Payback“ von der Fangemeinde verbunden.

Du bist leidenschaftlicher Fahrradfahrer und fährst regelmäßig mit dem Rad zum Drehort. Ist das für dich ein Ventil, um nach der Arbeit auf andere Gedanken zu kommen?

Ich brauche nach Drehschluss tatsächlich nicht so ein Schlupfloch für den Identitätswechsel. Den Charakter „Mattes Seeler“ streife ich mit der Uniform ab, das geht eigentlich ganz gut. Fahrradfahren ist für mich ganz einfach eine schöne Art zu entspannen.

