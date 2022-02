Saunameisterin: „Manche Aufguss-Musik bringt mich zum Weinen“

Was passiert eigentlich bei einem Event-Aufguss in der Sauna? Sabrina Wehe ist Saunameisterin bei Bäderland Hamburg und nimmt PR-Profi Lars Meier heute mit in die Welt schweißtreibenden Entertainments.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Sabrina Wehe von Heavy Metal-Event-Aufgüssen und was es mittlerweile alles rund um das Thema Saunabesuch gibt. Natürlich geht es auch um Aufguss-Düfte, die sie zum Teil sogar selbst kreiert.

In den Podcast-Top-3 verrät die Bergedorferin ihre Lieblingsziele in der Innenstadt.

Folge 391 (Dienstag, 01.02.) mit Sabrina Wehe

