Satirikerin: „Versuche auch schwierigen Themen etwas humoristisch abzugewinnen“

Die Satirikerin und Mitgründerin der Diary Slams und Pöbel zur Freude über Tagebucheinträge und das Nord-Süd-Humorgefälle.

„Wie ist die Lage?", unser (fast) täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik, spürt aktuellen Fragen nach. Hier kommen prominente Lenkerinnen und unbekannte Denker zu Wort. Die heutige Folge mit der Satirikerin Ella Carina Werner

Lars Meier: Liebe Ella, im Juli habt ihr zum 120. Mal den Diary Slam gemacht. Wie kommt man auf die Idee, fremde Menschen ihre Tagebücher vorlesen zu lassen?

Ella Carina Werner: Ganz ursprünglich hatte ich mit Freundinnen eine Lesung geplant und dann haben wir überlegt: Was ist das Beknackteste, was man vorlesen kann? Bei der Frage kommt man sehr schnell auf das Tagebuch, weil man das nie jemandem vorlesen wollte. Vielleicht ist an dem Tagebuch sogar ein Vorhängeschloss. Es soll eigentlich auch etwas Geheimnisvolles sein und deswegen fand ich es sehr lustig, öffentlich seine Jugendtagebücher vorzulesen. Mittlerweile machen wir das schon seit über einem Jahrzehnt.

Es wird Hamburgerinnen und Hamburgern eine gewisse Zurückhaltung nachgesagt. Sind sie schwieriger zum Lachen zu bringen als zum Beispiel Karnevalsfreunde aus Köln und Düsseldorf?

Ich habe das noch nicht so erlebt, kenne aber etliche Autoren, die einen sehr trockenen Studio-Braun-Humor machen, die in Süddeutschland und in der Schweiz nicht ankommen. Manchmal gibt es ja doch ein Nord-Süd-Humorgefälle. Ich komme aus Ostwestfalen, das ist vielleicht ein sehr ruhiger Mittelpunkt.

Wir haben ja gerade eine sehr unruhige Zeit, politisch und gesellschaftlich. Sind das gute Zeiten für Satire und Humor?

Wir leben tatsächlich in schwierigen Zeiten. Obwohl ich Optimistin bin, glaube ich, dass die Zeiten noch deutlich schwieriger werden in den nächsten Jahren. Ich finde aber auch wichtig, dass man auch bei schwierigen Themen wie Klimawandel und Ressourcenkrieg schaut, was man dem humoristisch abgewinnen kann. Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ freut sich Ella Carina Werner über das kostenlose Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler in Hamburg.



Folge 841 (Montag, 02.09.) mit Ella Carina Werner

