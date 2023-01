Sara Sheikhzadeh: „Man zieht halt keine Sneaker mehr an“

NIm letzten Sommer tauschte Dr. Sara Sheikhzadeh den Arztkittel gegen Bürokleidung und einen Posten im Vorstand der Asklepios-Kliniken. Sie ist nun verantwortlich für 140 Einrichtungen davon knapp 80 Kliniken – in Deutschland.

In „Wie ist die Lage?“ erklärt sie, wie sie bei so vielen Einrichtungen den Überblick behält und warum sie der Meinung ist, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, obwohl sie die Arbeit in der Notaufnahme vermisst. Dazu spricht sie über den Unterschied zu vorher und darüber, warum ihre Arbeit nun noch wirksamer ist. Zudem räumt Sara Sheikhzadeh mit dem „Asklepios-Butter-Gerücht“ auf.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin erfahren Sie auch Sara Sheikhzadehs Lieblingsorte zum Abschalten.

Folge 561 (Dienstag, 31.01.) mit Sara Sheikhzadeh

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.