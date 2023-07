Ronald Weiler: „Habe meiner Frau nicht erzählt, dass es eine Langzeitzünderbombe war“

Ronald Weiler, Leiter des Kampfmittelräumdienstes der Feuerwehr Hamburg, über die Beseitigung einer 225 Kilo schweren Fliegerbombe in der Sternschanze, Nervosität bei der Arbeit und die Vorgehensweise bei der Entschärfung.

Am Montag sorgte der Fund einer alliierten Weltkriegsbombe bei Bauarbeiten in der Bartelsstraße für großes Medienecho. Nach stundenlanger Arbeit schlossen Ronald Weiler und sein vierköpfiges Team den Einsatz am frühen Dienstagmorgen mit Erfolg ab. Im (fast) täglichen Podcast „Wie ist die Lage?“ spricht er über Komplikationen bei der Entschärfung, Arbeitsroutinen und darüber, wie häufig er und sein Team in Hamburg ausrücken müssen. Außerdem verrät Ronald Weiler, wie man mit Nervosität in seinem Beruf umgeht und was er seiner Familie vor seinem letzten Einsatz am Telefon gesagt hat.

Sind passive Schutzmaßnahmen wie Wasserkissen eigentlich „Nice oder Scheiß“? Das verrät er in der gleichnamigen Kategorie. Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören.

Folge 622 (Mittwoch, 19.07.) mit Ronald Weiler

