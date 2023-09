Richard von Berlepsch: Die Schiffe passen nicht mehr unter der Köhlbrandbrücke durch

Der Flottenmanager von Hapag-Lloyd über die Zukunft des Hafens und der Schifffahrt.

Als „Fuhrparkleiter“ der größten Reederei Deutschlands beschreibt sich der Managing Director Fleet Management von Hapag-Lloyd in „Wie ist die Lage?“. Im (fast) täglichen Podcast stört sich der ehemalige Kapitän an der Darstellung, die Schifffahrt habe sich nie Gedanken um die Umwelt gemacht und spricht über den Fortschritt der Branche. Nicht zu viel verraten will er allerdingsüber die Taufe des Mega-Frachters „Berlin Express“, die im Oktober im Hamburger Hafen stattfindet und für Überraschungen sorgen wird.

In der Kategorie „Nice oder Scheiß“ zeigt sich Richard von Berlepsch angetan von der emotionalen Bindung Hamburgs zur Schifffahrt und gleichzeitig enttäuscht darüber, warum diese bisher nicht als systemrelevant eingestuft wurde.

Folge 655 (Sonntag, 17.09.) mit Richard von Berlepsch

