Richard Golz: „Ich hoffe, RWE bekommt irgendwann eine Revanche gegen den HSV“

Der ehemalige Fußballprofi über die DFB-Pokalpartie zwischen Rot-Weiss Essen und dem HSV, die Karriere seines Sohnes und das anstehende Kamelrennderby auf dem Hamburger Dom.

Im (fast) täglichen Podcast „Wie ist die Lage?“ gibt der ehemalige Torwart des HSV zu, dass er bei der DFB-Pokal Begegnung zwischen dem HSV und Rot-Weiss Essen für die Ruhrpottler war. Schließlich hütet sein Sohn das Tor der Essener. Fußball spielt also auch weiterhin eine große Rolle in seinem Leben, so Golz im Podcast. Beim anstehenden Kamelrennderby von MenscHHamburg auf dem Hamburger Dom ist Richard Golz auch dabei. Wie er sich darauf vorbereitet, verrät er ebenfalls im Gespräch mit Lars Meier.

In der Kategorie „Nice oder Scheiß“ schwärmt Richard Golz von den Hamburg Sea Devils.

Folge 634 (Donnerstag, 17.08.) mit Richard Golz

