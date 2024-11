Rhea Harder-Vennewald: „Ich habe das große Glück, permanent beschäftigt zu sein.“

Die Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald über fast 20 Jahre Notruf Hafenkante und ihre Sprechrolle bei TKKG.

Lars Meier: Liebe Rhea, 2007 startete die erste Staffel von Notruf Hafenkante und du bist seit der ersten Folge dabei. Magst du keine Veränderung?

Rhea Harder-Vennewald: Doch, aber mein Leben ist so bunt, dass ich es schön finde, diese Konstante zu haben. Ich sehe es außerdem als großes Glück, permanent beschäftigt zu sein und in der Stadt zu arbeiten, in der ich mit meiner Familie lebe.

Wenn man fast 20 Jahre eine Serie dreht, kommt es dann häufig zu Wiederholungen in den Drehbüchern?

Unsere Drehbuchautoren sind sehr kreativ und haben immer neue Ideen. Natürlich gibt es Sätze, die sich wiederholen, weil sie zum Polizeialltag gehören und deshalb einfach immer wieder fallen müssen, beispielsweise `Wo waren Sie zur Tatzeit´. Da die Fälle aber unterschiedlich sind, haben diese Wiederholungen keine große Gewichtung.

Im nächsten Jahr gehst du mit der Serie TKKG, in der du die Rolle der Gaby sprichst, auf große Deutschland-Tournee. Worauf freust du dich am meisten?

Ich mag das aufregende Gefühl, wenn etwas Neues ansteht und man nicht genau weiß, was einen erwartet. Zum Beispiel ist das Publikum in jeder Stadt anders und manche Dinge auf der Bühne funktionieren vielleicht in München, in Hamburg hingegen nicht.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ beklagt Rhea Harder-Vennewald, wie rücksichtlos sich viele Menschen im Alltag verhalten.

