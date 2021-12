Ralf Neubauer ist neuer Bezirksamtsleiter: Bleibt alles beim Alten?

Ab Anfang Januar wird er der neue Bezirksamtsleiter Mitte: Ralf Neubauer (SPD). Schon jetzt ist er zu Gast im Podcast „Wie ist die Lage?“ und spricht über seinen neuen Posten. Es geht ums Bezirksamts-Büro, seine Liebe zu Finkenwerder und wilde Nächte auf dem Kiez. Gesponsert wird die Folge von „Mercado“.

In der neuen Folge von „Wie ist die Lage?“ gibt der Bald-Bezirksamtsleiter Einblicke in seine Vergangenheit und schaut auch in die Zukunft. Er verrät, was er in den ersten 100 Tagen im neuen Amt vorhat und ob alles beim Alten bleiben soll.

Folge 365 (Montag, 6.12.) mit Ralf Neubauer

Im Podcast „Wie ist die Lage?“ spüren wir seit mehr als einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Dafür sprechen wir fast jeden Tag mit einer interessanten Hamburger Persönlichkeit: Macher:innen, Musiker:innen, Models und Politiker:innen, genauso wie Sportler:innen, Freiberufler:innen und Helfer:innen – sie alle kommen eine Viertelstunde im Podcast zu Wort. Wir möchten von ihnen wissen, wie Hamburg denkt und was die Menschen in der Hansestadt bewegt.