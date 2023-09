Ralf Krüger: „Die Neustadt ist ein fantastischer Ort“

Der Galerist über das 25. Jubiläum von „Feinkunst Krüger“ in der Neustadt, die Kunstszene in Hamburg und darüber, welche Künstlerinnen und Künstler in seinen Augen eine große Zukunft vor sich haben.

Im (fast) täglichen Podcast lädt er die Hamburgerinnen und Hamburger zum 25. Jubiläum von „Feinkünst Krüger“ ein, das gleich an mehreren Orten in der Neustadt gefeiert wird. In diesem Zuge spricht er mit Podcast-Gastgeber Lars Meier auch über die Anfänge seiner Zeit als Galerist und verrät, welche Künstlerinnen und Künstler man unbedingt im Auge behalten sollte.

In der Kategorie „Nice oder Scheiß“ hält Ralf Krüger eine Lobeshymne auf seine geliebte Hansestadt.

Folge 649 (Donnerstag, 07.09.) mit Ralf Krüger

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.