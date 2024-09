Raiko Schwalbe: „Wir wollen uns vom abgehobenen Kunstmarkt unterscheiden“

Raiko Schwalbe spricht über die besondere Atmosphäre der INC Art Fair Hamburg, die Kunstszene der Stadt, sowie die Suche nach jungen Talenten.

Lars Meier: Lieber Raiko, dieses Wochenende bringst du mit deinem Team wieder die INC art fair nach Hamburg ins Museum der Arbeit in Barmbek. Ihr sagt, dass die INC keine typische Kunstmesse ist. Was macht euch denn anders?

Raiko Schwalbe: Wenn du als Besucher zu uns kommst, wirst du sofort merken, dass es bei uns nicht um einen abgehobenen Bereich geht, den man vom Kunstmarkt kennt. Es herrscht eine lockere, familiäre Atmosphäre, in der man direkt mit den Ausstellern und Ausstellerinnen ins Gespräch kommen kann.

Wie findet ihr die Künstler für die Messe? Reist du viel herum oder entdeckst du sie anders?

Neben Hamburg veranstalten wir auch andernorts Kunstmessen z.B. in München und am Bodensee in Österreich. Über die Jahre baut sich da natürlich ein Netzwerk auf. Ich selbst mache seit 16 Jahren Kunstmessen und wir haben einmal im Jahr eine Ausschreibung, wo sich Künstlerinnen, Künstler und Galerien bewerben können. Trotzdem müssen mein Team und ich auch auf andere Kunstveranstaltungen und -ausstellungen gehen. Wenn wir da tolle Talente entdecken, sprechen wir die direkt an.

Wie hast du das Hamburger Kunstpublikum in den letzten Jahren kennengelernt?

Aus meiner Erfahrung der letzten drei Jahre kann ich sagen, dass die Hamburger schneller kaufen als die Bayern. Die Hamburger sind kunstaffin, führen tiefgehende Gespräche mit den Künstlerinnen und Künstlern und sind sehr wissbegierig. Darauf freue ich mich nun auch dieses Wochenende wieder.

Folge 843 (Mittwoch, 04.09.) mit Raiko Schwalbe

