Raiko Schwalbe: „Wir setzen der Kunst kein Limit“

Raiko Schwalbe organisiert die INCorporating art fair, die vom 5. bis 9. Mai im Oberhafenquartier gastiert. Es ist das zweite Mal, dass die Kunstmesse in Hamburg zu Gast ist.

In „Wie ist die Lage?“ spricht Raiko Schwalbe darüber, was die Besucher im Oberhafenquartier erwartet. Dabei geht es um Frauen in der Kunst, um NFTs und um die lokalen Künstler, die auf der INCorporating art fair zu sehen sein werden.

Den ganzen Podcast gibt es hier zu hören. Darin verrät Raiko Schwalbe, in welchen Hotels er in Hamburg am liebsten absteigt.

Folge 444 (Dienstag, 03.05.) mit Raiko Schwalbe

