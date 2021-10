Dr. Helge Kaul ist nicht nur Professor für Marketingkommunikation und Kreativwirtschaft, sondern auch Publikumsforscher. Dabei versucht er zu ergründen, warum Menschen etwa ein Theater besuchen und was ihnen dabei wichtig ist. Im Podcast wird klar: Nur um die Inszenierung selbst geht es nicht.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Helge Kaul, welche Motive dahinterstecken, wenn Menschen kulturelle Veranstaltungen besuchen, warum Theater und Museen häufig so schockiert auf seine Umfrageauswertungen reagieren und welche Events er sich selbst am liebsten in Hamburg anschaut.

Folge 337 (Dienstag, 26.10.) mit Helge Kaul

Im Podcast „Wie ist die Lage?“ spüren wir seit mehr als einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Dafür spricht Gute-Leude-Chef Lars Meier fast jeden Tag mit einer interessanten Hamburger Persönlichkeit: Macher:innen, Musiker:innen, Models und Politiker:innen, genauso wie Sportler:innen, Freiberufler:innen und Helfer:innen – sie alle kommen eine Viertelstunde im Podcast zu Wort. Wir möchten von ihnen wissen, wie Hamburg denkt und was die Menschen in der Hansestadt bewegt.