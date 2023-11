Psychologin: „Emotionale Lösung von den Eltern heißt nicht, die Beziehung aufzugeben“

Die Psychologin und Sachbuchautorin über ihr neues Buch, in dem es um emotionale Ablösung geht.

Sandra Konrad ist systemische Therapeutin und Sachbuchautorin. Im (fast) täglichen Podcast „Wie ist die Lage?“ gibt sie Einblicke in ihr aktuelles Buch „Nicht ohne meine Eltern – Wie gesunde Ablösung all unsere Beziehungen verbessert“. Sie erklärt, was emotionale Ablösung von den Eltern bedeutet und wie man sich selbst ein gutes Elternteil sein kann.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ freut sich Sandra Konrad über das Engagement einer Schulklasse, die sich gegen rassistische Äußerungen einer Lehrerin eingesetzt hat.

Folge 705 (Sonntag, 26.11.) mit Sandra Konrad

