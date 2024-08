Prof. Dr. Chanasit: „In ständiger Angst könnte ich diesen Beruf nicht machen.“

Der Virologe und Uniprofessor über Corona und Vorurteile gegen Mediziner:innen.

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik, spürt aktuellen Fragen nach. Hier kommen prominente Lenkerinnen und unbekannte Denker für knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl von PR-Profi Lars Meier ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Die heutige Folge mit dem Virologen und Uniprofessor Prof. Dr. Chanasit wird ermöglicht durch die INC Art Fair. Den Podcast gibt es in voller Länge auf den üblichen Kanälen und um 12 Uhr bei ahoy radio.

Lars Meier: Lieber Prof. Dr. Chanasit, sollten wir wieder über eine Corona-Impfung nachdenken?

Prof. Dr. Chanasit: Darüber nachdenken sollte man immer, nicht nur bei Corona. Gehen Sie zum Arzt und lassen sie sich beraten, was ihre individuelle Lebens- und Risikosituation ist, um zu entscheiden, ob eine Impfung sinnvoll ist. Wenn man dieses Jahr eine Infektion durchgemacht hat, ist das ausreichend.

Sie wissen im Grunde alles über Bakterien, Infektionen, Viren – macht Sie das im Alltag unsicherer?

Als Mediziner lernt man im ersten Semester, dass man als Arzt nie krank wird und daran halte ich mich. Auch in den Tropen im Dschungel verhalte ich mich angemessen, aber auch nicht übervorsichtig. Wenn ich ständig Angst hätte, könnte ich den Beruf nicht machen.

In der öffentlichen Diskussion, vor allem in den sozialen Medien, wurden Sie als Corona-Experte regelmäßig persönlich angefeindet. Wie sind Sie denn damit umgegangen?

Damit war in so einer Ausnahmesituation meines Erachtens zwangsläufig zu rechnen. Als Hochschulprofessor war ich da in einer gesicherten Struktur, aber in einer anderen Position wäre das für mich auch sehr schwer geworden.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ lobt Prof. Dr. Chanasit den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs.

Folge 838 (Mittwoch, 29.08.) mit Prof. Dr. Chanasit

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.