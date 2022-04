Polizeipräsident: „Ich gucke auch gern auf andere Städte“

Ralf Martin Meyer ist seit stolzen acht Jahren Hamburger Polizeipräsident und eigentlich ganz froh darüber, dass man ihn nicht allzu häufig „Herr Präsident“ nennt.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Ralf Martin Meyer, wie man Polizeipräsident wird und wie er es geschafft hat, seinen Posten so lange zu bekleiden. Er spricht darüber, wie viele seiner mehr als 11.000 Mitarbeiter er persönlich kennt, welche Ziele er bisher verwirklichen konnte und welche Krisensituationen er in den vergangenen Jahren erlebt hat.

Die ganze Folge gibt es hier zum Hören. Darin verrät Ralf Martin Meyer seine drei Lieblingsorte für ein gutes Frühstück.

Folge 430 (Montag, 11.04.) mit Ralf Martin Meyer

