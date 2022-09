Pohlmann: „Es kommt darauf an, ob man die Welt noch für sich spiegeln kann“

Ingo Pohlmann kommt aus Gütersloh und lebt in Hamburg. Zudem ist er Sänger und tritt auf dem diesjährigen Easterfield Festival auf.

In „Wie ist die Lage“ spricht Pohlmann über Routine auf der Bühne und den Unterschied zwischen In- und Outdoor-Auftritten. Er erklärt, was der Vorteil daran ist, wenn man als Musiker seine Texte selber schreibt und wirft einen Blick zurück auf seinen persönlichen „Live-Sommer“. Dazu äußert sich Pohlmann zu den Unterschieden zwischen Musik und Malerei und gibt eine Einschätzung zum Ende von Fettes Brot ab.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Pohlmann seine liebsten Gitarrenläden in Hamburg.

Folge 499 (Donnerstag, 08.09.) mit Ingo Pohlmann

