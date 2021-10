Ploß nach der Wahl: „Der Kanzlerkandidat zog nicht“

War das Wahlkampfthema Gendern vielleicht doch etwas weit an den Hamburger Realitäten vorbeigewählt? Christoph Ploß, Chef der Hamburger CDU, findet das nicht und verweist auf sein überproportional gutes Erststimmenergebnis, auch wenn dies nur für den dritten Platz im Hamburger Norden reichte. Doch woran lag es dann?

In „Wie ist die Lage?“ erklärt Philipp Ploß, welche Faktoren bei der Wahlniederlage der CDU in Hamburg und im Bund eine Rolle gespielt haben. Er erzählt außerdem von seiner Ausschuss-Arbeit in Berlin und von der ersten Woche nach der Wahl mit vielen neuen Gesichtern.

Natürlich darf auch unsere Top 3 nicht fehlen. Darin verrät Christoph Ploß seine Lieblingsläden zum Shoppen.

Folge 323 (Mittwoch, 06.10.) mit Christoph Ploß

Im Podcast „Wie ist die Lage?“ spüren wir seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Dafür spricht Gute-Leude-Chef Lars Meier fast jeden Tag mit einer interessanten Hamburger Persönlichkeit: MacherInnen, MusikerInnen, Models und PolitikerInnen, genauso wie SportlerInnen, FreiberuflerInnen und HelferInnen – sie alle kommen eine Viertelstunde im Podcast zu Wort. Wir möchten von ihnen wissen, wie Hamburg denkt und was die Menschen in der Hansestadt bewegt.