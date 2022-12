Philipp Westermeyer: „Die Hotelpreise zum OMR Festival sind ein echtes Thema für uns“

In der letzten Folge von „Wie ist die Lage?“ vor der Winterpause begrüßt Lars Meier den OMR-Macher Philipp Westermeyer. Weiter geht es mit unserem (fast) täglichen Podcast am 29. Januar 2023.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Westermeyer, wie bei ihm zuhause Weihnachten gefeiert wird und was bei ihm unterm Baum liegt. Dazu wirft er einen Blick zurück auf das erste OMR Festival nach der pandemiebedingten Zwangspause, verrät wo seine Prioritäten für das OMR Festival 2023 liegen – und was die Hamburger:innen damit zu tun haben.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin erfahren Sie auch Philipp Westermeyers schönste Momente 2023.

Folge 558 (Donnerstag, 22.12.) mit Philipp Westermeyer

