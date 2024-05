Philipp Westermeyer: „Das OMR-Festival ist wie ein Frühstück in einem Luxushotel“

Der Gründer von OMR (Online Marketing Rockstars) über das anstehende Festival am 7. und 8. Mai in einer Sonderfolge von „Wie ist die Lage?“.

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik, spürt aktuellen Fragen nach. Hier kommen prominente Lenkerinnen und unbekannte Denker zu Wort. Die Auswahl von PR-Profi Lars Meier ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Gast der heutigen Sonderausgabe ist der Chef der OMR, Philipp Westermeyer. Den Podcast gibt es in voller Länge auf den üblichen Kanälen und am Sonntag und Montag um 12 Uhr bei ahoy radio.

Lars Meier: Lieber Philipp, das OMR-Festival steht vor der Tür. Wie viele Menschen sind denn gerade mit der Vorbereitung beschäftigt?

Philipp Westermeyer: Jetzt, ein paar Tage vorher, läuft das Event eigentlich schon, nur nicht mit Besuchern, sondern mit den Aufbaupartnern und den Messebauern. Von uns sind es aktuell 80–90 Leute. Bis die Besucher kommen helfen sicherlich 2000 Leute – die Aussteller nicht mitgezählt.

Wie schwierig ist es, prominente Gäste für das Festival zu gewinnen?

Es ist nicht einfach, da diese Leute weltweit gefragt sind und viele Verpflichtungen haben. Hamburg ist für sie nur eine von vielen Optionen, weswegen man lange planen und Wege finden muss, damit es klappt. Es ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch des Timings. Wir haben uns über die Jahre ein gutes Netzwerk und Referenzen aufgebaut, aber es bleibt eine Herausforderung.

Auf welche Gäste freust du dich besonders?

Ich bin stolz auf die Bandbreite der Gäste. Wir haben von Politik über Unternehmertum, Marketing, KI, Sport oder Musik alles dabei. Ich sehe das wie ein Frühstück in einem Luxushotel, du kannst dir die besten Sachen aussuchen und deinen eigenen Weg für diese beiden Tage zusammenstellen. Ich freue mich auf Scott Galloway oder Philipp Klöckner, bei 800 Speakern kannst du dir ausschließlich Fachleute anhören oder dich von einem Star zum nächsten hangeln.

Wie gehst du mit Kritik und Herausforderungen um?

Ich versuche, aufmerksam auf Kritik zu reagieren und offen für Veränderungen zu sein. Es gab Kritik zu einer Straßensperrung, wir haben uns erklärt und den Dialog gesucht. Es ist wichtig, den Menschen zuzuhören und ihre Sichtweise zu verstehen. Auch wenn manche Kritik nicht gerechtfertigt erscheint, versuche ich, gelassen zu bleiben und konstruktiv zu reagieren. Es ist ein ständiger Lernprozess und ich bin bereit, Fehler zuzugeben und daraus zu lernen.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß" freut sich Philipp Westermeyer über den Frühling und einen möglichen Aufstieg der Hamburger Fußballvereine.

Sonderfolge (Sonntag, 05.05.) mit Philipp Westermeyer

