Peter Urban: „Hamburg hat den Umgang mit dem Beatles-Erbe richtig verbockt“

Die ESC-Legende spricht in „Wie ist die Lage?“ über seine Liebe zu den Beatles, über seinen Abschied vom ESC und über seine Biografie.

An seinen emotionalen Abschied vom ESC in Liverpool im Mai denkt Peter Urban noch gerne zurück, verrät er in unserem (fast) täglichen Podcast. Entspannung steht für den Musikliebhaber nun aber trotzdem nicht an. Wie er Lars Meier im Gespräch erzählt, ist er aktuell mit seiner Biografie „On Air“ auf großer Lesereise. Außerdem geht es um seine Liebe zu Liverpool und ein Beatles-Museum in Hamburg.

Die ganze Episode gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Peter Urban in der neuen Kategorie „Nice oder Scheiß“ auch, was seiner Meinung nach aktuell gut oder schlecht läuft in der Stadt.

Folge 616 (Dienstag, 11.07.) mit Peter Urban