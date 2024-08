Peter Urban: „Der Musikclub ‚LOGO‘ ist für mich wegweisend gewesen.“

Der Journalist, Kult-Moderator und Musiker über die Hamburger Musikszene, Rock ’n’ Roll und den Eurovision Song Contest.

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik, spürt aktuellen Fragen nach. Hier kommen prominente Lenkerinnen und unbekannte Denker für knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl von PR-Profi Lars Meier ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Die heutige Folge mit dem Musiker, Journalisten und Moderator Peter Urban wird ermöglicht durch die INC Art Fair. Den Podcast gibt es in voller Länge auf den üblichen Kanälen und um 12 Uhr bei ahoy radio.

Lars Meier: Lieber Peter, wir sprechen über 50 Jahre LOGO – was sind deine Assoziationen mit dem Hamburger Musikclub?

Peter Urban: Ich war oft im Logo, habe mir Bands angesehen und auch selbst dort gespielt mit meiner eigenen Band und dort sogar ein Live-Album aufgenommen. Für mich ist das LOGO wirklich wegweisend gewesen. Für den NDR war ich oft dort, um Konzerte mitzuschneiden. Darunter waren auch viele Bands der Hamburger Schule. Für die Entwicklung dieser Stilrichtung war der Laden sehr wichtig.

Welche Bands würdest du dir für das LOGO wünschen?

Ich würde mir wünschen, dass Blumfeld mal wieder dort spielt oder Jochen Distelmeyer solo. Ich erinnere mich an große Konzerte mit Maxim Rad. Das war die Band von André Rademacher und Alex von Oswald. Wenn die noch mal zusammenkommen würden, dann ist das LOGO der Platz, wo sie das machen sollten.

Du hast nach 25 Jahren dieses Jahr das erste Mal den ESC nicht moderiert. Fehlt dir irgendwas?

Wenn ich mir den ESC in diesem Jahr anschaue, bereue ich es nicht so richtig. Musikalisch war das eine Katastrophe. Es gab kaum gute Songs, aber dafür komplett substanzlose Aufführungen.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ wünscht sich Peter Urban weniger Ignoranz bei der Berichterstattung über die Olympischen Spiele.

Folge 839 (Donnerstag, 29.08.) mit Peter Urban

