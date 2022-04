Peter Urban: „Der ESC ist keine seichte Veranstaltung, das ist ein Irrtum“

Peter Urbans ist als Kommentator des Eurovision Song Contests längst selbst zur Legende geworden. Seit 1997 ordnet er das Geschehen rund um den Musik-Wettbewerb ein.

In „Wie ist die Lage?“ spricht Urban über seine langjährige Erfahrung mit dem ESC und warum der Wettbewerb keine seichte Veranstaltung mehr ist. Urban erklärt auch, wie er sich auf das diesjährige Finale am 14. Mai vorbereitet und was er dem deutschen Kandidaten Malik Harris zutraut.

Den ganzen Podcast gibt es hier zu hören. Darin verrät Peter Urban auch seine Lieblings- Plattenläden.

Folge 440 (Mittwoch, 27.04.) mit Peter Urban

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.