Peter Lohmeyer: „An meinem 60. Geburtstag habe ich geweint“

Als Peter Lohmeyer 60 Jahre alt wurde, hat er geweint, allerdings vor Freude über das Geschenk seiner Kinder und nicht, weil das irgendwas Schlechtes wäre. Schlecht findet er in Hamburg allerdings derzeit die hohen Anti–Corona-Demonstrationen – und dass zu wenig Leute Flagge dagegen zeigen.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Peter Lohmeyer, wie er unter Corona-Bedingungen seinen Geburtstag gefeiert hat und wirft einen Blick auf die Situation in der zweiten Bundesliga. Dazu spricht er über den Film „Nahschuss“, in dem er mitspielt und äußert sein Unverständnis für „Querdenker“.

In den Podcast-Top-3 verrät Peter Lohmeyer außerdem, wo er am liebsten Bolzen geht.

Folge 387 (Mittwoch, 26.01.) mit Schauspieler Peter Lohmeyer

