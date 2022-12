Pedram Emami: „Man macht sich Sorgen um die Familie im Iran“

Dr. Pedram Emami ist der Chef der Hamburger Ärztekammer, Facharzt für Neurochirurgie am UKE und als gebürtiger Iraner am 2. Dezember Diskutant in der Freien Akademie der Künste zu den Protesten im Iran.

Im heutigen Podcast erzählt er Lars Meier, welche Aufgaben sein Arbeitsplatz beinhaltet. Er spricht außerdem über seine Gefühle bei dem Gedanken an die Geschehnisse in seinem Heimatland und seine Sorgen um Angehörige. Zudem erklärt Emami, was er von der Bundesregierung in diesem Zusammenhang erwartet

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Dr. Emami seine drei Lieblingsrestaurants in Hamburg.

Folge 543 (Donnerstag, 01.12.) mit Pedram Emami

