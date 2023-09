Patrick Rüther: „OPEN MOUTH? Kein klassisches Street Food Festival“

Der Gastronom und Mitorganisator des OPEN MOUTH – Hamburg Food Festival, Patrick Rüther, über das Festivalkonzept, die Teilnehmenden aus der Foodszene und seine Sicht auf das Thema Ernährung.

Im (fast) täglichen Podcast „Wie ist die Lage?“ erklärt Rüther die Schwerpunkte und Besonderheiten des OPEN MOUTH – Hamburg Food Festival, das vom 14. bis 18. September über ganz Hamburg verteilt stattfindet. Außerdem gewährt er Einblicke in die Angebote und Aktionen teilnehmender Gastronom*innen, wirft einen Blick in die Zukunft des OPEN MOUTH und verrät, was die Hamburger Foodszene von anderen Städten unterscheidet.

Die ganze Folge gibt es zum Nachhören. In der Kategorie „Nice oder Scheiß“ verrät er auch noch seine Meinung zur Gewichtung des Themas Ernährung in der Hamburger Politik.

Folge 652 (Dienstag, 12.09.) mit Patrick Rüther

