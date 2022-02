Parship-Boss: „Beim Dating sollte man authentisch sein“

Marc Schachtel ist Chef der Dating-Plattform parship.de. Er möchte das Online-Dating zukünftig „gesund“ und besser gestalten.

In „Wie ist die Lage?“ erklärt er, wie sein Unternehmen das erreichen möchte und spricht über die steigende Akzeptanz von Online-Dating. Zudem gibt er interessante Einblicke in Erkenntnisse aus seiner Arbeit beim Thema Partnerschaftssuche und gibt Tipps, was beim Dating wichtig ist.

Folge 407 (Mittwoch, 23.02.) mit Marc Schachtel

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.