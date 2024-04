Othmar Handl: „Kreative sollten sich alle sympathisch sein“

Der Gründer und Geschäftsführer von „Forward Creatives“ über die Vernetzung der Kreativ-Industrie.

„Wie ist die Lage?", unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik, spürt aktuellen Fragen nach. Hier kommen prominente Lenkerinnen und unbekannte Denker für knapp 15 Minuten zu Wort. Die heutige Folge mit dem Gründer von „Forward Creatives" Othmar Handl.

Lars Meier: Lieber Othmar, das Forward Festival in Hamburg geht in die nächste Runde. Wie kommt man auf die Idee, ein Festival für Kreative zu organisieren?

Othmar Handl: Mir ist aufgefallen, dass sich die verschiedenen Kreativ-Industrien nicht gut untereinander austauschen oder vernetzen. Kreativschaffende sollten sich eigentlich alle sympathisch sein, weil wir uns ähnlich sind – es hat jeder lediglich ein anderes Werkzeug gewählt – der eine nutzt die Fotokamera, der andere die Videokamera, der nächste macht Grafikdesign, Typografie oder Mode.

Das Festival findet auch in Berlin, Amsterdam und Wien statt. Wo ist der große Unterschied zu Hamburg?

Es steckt das gleiche Team dahinter, aber wir versuchen nicht, dieselben „Bands“ spielen zu lassen. Wir beachten bei der Planung natürlich auch, welche Schwerpunkte die Städte setzen. In Hamburg sind das ganz klar die Medien, die Kommunikationsindustrie und Werbung, wohingegen in Berlin mehr von jungen und lokalen Talenten kommt. Es gibt also jedes Mal ein anderes Line-Up, denn wir versuchen gezielt, einen Kontrast zwischen den Veranstaltungen zu schaffen.

Auf welche drei Gäste freust du dich besonders?

Natürlich freue ich mich auf alle Speaker gleichermaßen. Es ist aber sicherlich eine Ehre, dass Jean-Remy von Matt dabei ist, denn er ist einfach eine Legende. Die anderen zwei Gäste dürft ihr euch selbst aussuchen.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ lobt Othmar Handl die gemeinnützigen Philosophien hinter Viva con Agua de Sankt Pauli oder dem FC St. Pauli.

Folge 786 (Montag, 22.04.) mit Othmar Handl

