OMR-Macher: „Angefangen hat es mit Seminaren für Freunde“

Philipp Westermeyer ist der Macher des OMR Festivals, das nach der Corona-Pause in den kommenden Tagen endlich wieder in Hamburg stattfindet – und das Interesse der Menschen ist riesig. Westermeyer rechnet mit bis zu 70.000 Besuchern.

In „Wie ist die Lage?“ spricht Westermeyer darüber, wie aus einem Seminar für 200 Menschen eine so große Veranstaltung werden konnte und was einen auf dem Event – auch Stars wie Ashton Kutcher und Quentin Tarantino sind dabei – dort in diesem Jahr erwartet.

Den ganzen Podcast gibt es hier zu hören. Darin verrät Philipp Westermeyer seine Hamburger Sporthighlights.

Folge 452 (Sonntag, 15.05.) mit Philipp Westermeyer

„Wie ist die Lage?", unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort.