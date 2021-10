Oliver Wurm: „Insgesamt bin ich mit Merkels Amtszeit sehr zufrieden“

Eigentlich verbindet man den Namen Oliver Wurm eher mit Panini-Heften und dem Thema Fußball. Der Hamburger Medienmacher wagt sich allerdings auch immer wieder auf fremdes Terrain, so zum Beispiel mit seinem Grundgesetz-Magazin oder auch mit seinen beiden neuesten Werken, einem Rückblick auf die Amtszeit von Angela Merkel und einem Magazin mit deutscher Lyrik.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Oliver Wurm, was ihn dazu brachte, sich aufs politische Parkett zu wagen und auf welche Unwegbarkeiten er dabei stieß. Er verrät, auf welche Autor:innen sich die Leser freuen können und erklärt außerdem, was Altkanzler Gerhard Schröder mit seinem Magazin „Dreizehn + 13 Gedichte“ zu tun hat.

Natürlich darf auch unsere Top 3 nicht fehlen. Darin geht es um Hamburg-Gedichte.

Folge 331 (Montag, 18.10.) mit Oliver Wurm

Im Podcast „Wie ist die Lage?“ spüren wir seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Dafür spricht Gute-Leude-Chef Lars Meier fast jeden Tag mit einer interessanten Hamburger Persönlichkeit: MacherInnen, MusikerInnen, Models und PolitikerInnen, genauso wie SportlerInnen, FreiberuflerInnen und HelferInnen – sie alle kommen eine Viertelstunde im Podcast zu Wort. Wir möchten von ihnen wissen, wie Hamburg denkt und was die Menschen in der Hansestadt bewegt.