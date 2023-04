Oliver Wurm: Der kleine Prinz würde bei Fridays for Future mitlaufen

Der Journalist berichtet in unserem (fast) täglichen Podcast von seinem neuen Buch „Der klAIne Prinz“ und die darin übernommene Rolle von ChatGPT.

Am 06. April 1943 wurde in New York das Buch „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry erstmals veröffentlicht. Im Podcast „Wie ist die Lage?“ erklärt Oliver Wurm, warum er dieses Jubiläum zum Anlass für sein neues Buch genommen hat. Darin stellt er 23 zeitgemäße Fragen über den kleinen Prinzen an die Software ChatGPT. Mit welchem Plakat der kleine Prinz heute auf einer Fridays for Future Demo mitlaufen würde und was er vor der UN-Vollversammlung über die Globalisierung und die Klimakrise sagen würde, darum geht es im Buch und in der neuen Podcast-Folge mit Oliver Wurm.

Folge 596 (Mittwoch, 05.04.) mit Oliver Wurm

