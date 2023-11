Oliver Mommsen: „Ich will niemanden belehren, sondern unterhalten“

Der Schauspieler über seine laufenden Produktionen.

Oliver Mommsen wohnt eigentlich in Berlin, spielt aber derzeit in Hamburg am St. Pauli Theater und am Thalia Theater. Im (fast) täglichen Podcast „Wie ist die Lage?“ erzählt er von den Stücken „Das perfekte Geheimnis“ und „Tatort Mittelmeer“ und verrät, warum es in der heutigen Zeit nicht immer möglich ist, nur unterhaltende Stücke zu spielen.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ freut sich Oliver Mommsen über das Theater-Interesse der Menschen nach der Pandemie.

Folge 709 (Donnerstag, 30.11.) mit Oliver Mommsen

