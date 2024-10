Ole Specht: „Streaming-Anbieter haben zum Wertverlust von Musik stark beigetragen“

Tonbandgerät-Sänger Ole Specht über Veränderungen im Leben sowie der Musik und die Bedeutung des neuen Band-Albums.

Lars Meier: Lieber Ole, morgen, am 11. Oktober, erscheint euer neues Album „Ein anderes Leben“. Wofür steht das Wort „anders“ in eurem Albumtitel?

Ole Specht: Es geht um die Veränderungen, die alle Bandmitglieder in den letzten Jahren durchlebt und wahrgenommen haben. Als wir anfingen, Musik zu machen, haben die meisten unserer Freunde studiert und hatten einen ähnlichen Lebensstil wie wir. Inzwischen gehen die Lebensweisen immer weiter auseinander und plötzlich verstehen einige nicht mehr, warum wir immer noch Musiker sind. Es kommen Fragen wie `Was? Du machst noch Musik? Und wann kümmerst du dich um die deine Rente?´ Diese Veränderung ist ein Thema, das uns als Band in den letzten Jahren ziemlich beschäftigt hat.

Welche Veränderungen nimmst du bei der Kultur wahr? Hat sie weniger Einfluss auf unser Leben als noch vor einigen Jahren?

Grundsätzlich finde ich, dass sie noch immer eine wichtige Rolle für alle Menschen spielt. Ich kenne niemanden, der nicht mindestens einmal am Tag Musik hört oder abends mal einen Film oder eine Serie guckt. Allerdings hat sich deren Bedeutung verändert, weil viele Angebote mittlerweile immer und überall verfügbar sind. Durch die großen Streaming-Anbieter hat beispielsweise Musik enorm an Wert verloren.

In eurem eigenen Podcast „Sommer ohne Wolken“ habt ihr ja sehr viele bandinterne Sachen besprochen und eure persönlichen Meinungen ausgetauscht. Fiel es dir von Anfang an leicht, so offen zu sprechen?

Das war kein Problem für mich. Die Ursprungsidee hinter dem Format war, ein Begleitmedium für die Band und unsere Musik zu schaffen, in dem man alle zwei Wochen detaillierter hören kann, was bei uns gerade so los ist. Daneben war der Podcast auch eine Möglichkeit, den Songs von uns einen Raum zu geben, die wir vorher nie veröffentlicht haben. Das hat total Spaß gemacht.

