Oana Solomon: „Es beschäftigt mich sehr, was Dalida für ihre Karriere opfern musste“

Die Schauspielerin am Thalia Theater über ihr Abendstück „Ciao Amore!“, in dem es um Musiklegende Dalida geht.

Oana Solomon ist Schauspielerin am Thalia Theater. Im (fast) täglichen Podcast „Wie ist die Lage?“ spricht sie über das Stück „Ciao Amore!“, das sie zusammen mit Dramatikerin Heike Falkenberg geschrieben hat. Darin geht es um die Geschichte der Musiklegende Dalida, die auf 10 Sprachen sang und mit 54 Jahren den Freitod wählte. Oana Solomon erzählt, was sie an dieser Lebensgeschichte besonders berührt und welche Charakterzüge sie sich mit Dalida teilt.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ lobt Oana Solomon ihren Arbeitskollegen Julian Friedrich, der „Ciao Amore!“ musikalisch begleitet.

Folge 706 (Montag, 27.11.) mit Oana Solomon

