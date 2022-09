Nussin Armbrust: „Niemand sollte Weihnachten alleine feiern müssen“

Nussin Armbrust ist die Gründerin des Projektes „Fest der Liebe“ und hat derzeit allen Grund zur Freude, denn sie hat damit den diesjährigen Annemarie-Dose-Preis in der Einzelkategorie gewonnen.

In „Wie ist die Lage“ erklärt Nussin Armbrust, was hinter „Fest der Liebe“ steckt, wie das Projekt entstanden ist und welche Ziele sie damit verfolgt. Selbstverständlich erzählt sie auch, was sie dieses Jahr im Rahmen ihrer Aktivitäten plant und wie die Hamburger sie unterstützen können.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Nussin Armbrust ihre Top3 der Flohmärkte in Hamburg.

Folge 500 (Sonntag, 11.09.) mit Nussin Armbrust

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.