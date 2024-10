Der Bundesfreiwilligendienstkoordinator bei Stadtkultur Hamburg über die Bedeutung der Freiwilligendienste, die Bedrohung durch finanzielle Kürzungen und den Einsatz, den Freiwillige für soziale und kulturelle Bereiche leisten.

Lars Meier: Lieber Nils, kannst du uns die geplanten finanziellen Kürzungen beim Bundesfreiwilligendienst (BFD) erklären?

Nils Kumar: Es gibt etwa 100.000 Freiwillige in Deutschland, die im Jahr in Krankenhäusern, Kultureinrichtungen oder im Sport arbeiten. Durch die geplanten Kürzungen sind viele Plätze bedroht. Es ist unklar, wie viele genau, aber es könnte jeden dritten oder vierten Platz betreffen. Das ist problematisch, weil motivierte Menschen dann in sozialen Bereichen fehlen würden – Bereiche, die jetzt schon Unterstützung brauchen, während gleichzeitig der Wehretat erhöht wird.

Was können wir tun, um gegen die Kürzungen im BFD vorzugehen?

Es geht darum, auf allen Ebenen Öffentlichkeit zu schaffen, damit die Bedeutung der Freiwilligendienste klar wird. Sollte der Bund tatsächlich kürzen, könnte man auch auf städtische Förderungen setzen. In Hamburg engagieren sich über 2.000 Menschen in Freiwilligendiensten und sind eine wichtige Stütze der Gesellschaft. Darum hat am 12. September dieses Jahres auch eine große Demo in Hamburg stattgefunden.

Wie hat die Abschaffung der Wehrpflicht den Bundesfreiwilligendienst beeinflusst?

Der Bundesfreiwilligendienst wurde als Ersatz für den Zivildienst eingeführt, weil Zivildienstleistende in der Gesellschaft gebraucht wurden. Der BFD hat zusätzlich zum Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) eine generationenoffene Struktur. Dadurch können Menschen jeden Alters teilnehmen – die älteste Freiwillige war 73 Jahre alt. Die Abschaffung des Zivildienstes hat also eine Lücke gefüllt und die Möglichkeit geschaffen, dass sich mehr Menschen engagieren.

