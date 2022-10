Niklas Nordmann: Der zukünftige Ratsherrn-Chef im Podcast

In unserer heutigen Folge geht es um Bier. Zu Gast ist Niklas Nordmann. Er ist Mitglied der Geschäftsführung der Ratsherrn-Brauerei, die jüngst ihr zehnjähriges Jubiläum feierte. 2023 wird er der neue Boss des Unternehmens.

Im Gespräch mit Lars Meier erklärt Niklas Nordmann, wie es gerade in der Bierbranche aussieht und was den Brauern gerade Sorgen bereitet aber auch, was ihnen Hoffnung gibt. Er spricht außerdem darüber, wie die Corona-Pandemie die Gastronomie verändert hat und erzählt, wie er den Weg ins Braugeschäft gefunden hat.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Niklas Nordmann seine Lieblingskulturstätten in Hamburg.

Folge 524 (Donnerstag, 27.10.) mit Niklas Nordmann

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.