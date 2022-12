Nach 22 Jahren: Scheidender Direktor des Planetariums zieht Fazit

22 Jahre lang war Prof. Thomas W. Kraupe Direktor des Planetariums. Nun scheidet er aus.

In „Wie ist die Lage?“ spricht Kraupe über seinen Abschied und mit welchen Gefühlen er zu neuen Ufern aufbricht. Er spricht über die Entwicklung des Hamburger Planetariums zum erfolgreichsten in Deutschland während seiner Schaffenszeit und was er sich für seinen alten Arbeitsplatz für die Zukunft wünscht. Kraupe erzählt außerdem von seiner Vorliebe für musikalische Events im Planetarium und was seine persönlichen Highlights waren.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin erfahren Sie auch, wo Kraupe nachts am liebsten in Hamburg spazieren geht.

Folge 552 (Mittwoch, 14.12.) mit Thomas Kraupe

