Miu: „Wir wollten ein Statement setzen“

Leicht zugänglich, gut gelaunt und auch ein bisschen was für’s Herz – so kennt man das Programm von Miu und so beschreibt sie ihre Musik auch selbst. Da passt ihr aktueller Song „The Reminder“ irgendwie nicht ganz rein, weshalb Lars Meier die Hamburger Sängerin (auch) angerufen hat.

In „Wie ist die Lage?“ verrät Miu, was sie dazu bewogen hat, von ihrem heiteren und tanzbaren Stil wegzugehen und einen ernsten Song zu veröffentlichen. Sie erzählt außerdem, wie es ist wieder auf der Bühne zu stehen und welche Pläne sie für den Herbst hat. Zudem gibt Miu – passend zum gerade etwas kühleren Wetter – in unseren Top 3 Tipps, wo man in Hamburg richtig gute Suppen bekommt.

Folge 293 (Mittwoch, 04. August) mit Miu

