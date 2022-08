Miu: „Im Winter schließe ich mein ,Corona-Projekt‘ ab“

Miu ist Musikerin. Nachdem sie im Mai eine Auszeit in New York nahm, startete für sie die Live-Saison und bald steht auch wieder eine neue Veröffentlichung an.

In „Wie ist die Lage?“ spricht Miu darüber, wie für sie der Festival- und Konzertsänger lief und welche Pläne sie für Herbst und Winter hat. Zudem gibt sie Tipps für Menschen, die nach New York reisen.

Den ganzen Podcast gibt es hier zu hören. Darin verrät Miu ihre Hamburger Lieblingsbühnen.

Folge 485 (Sonntag, 21.8.) mit Miu

