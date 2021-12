Mitra Kassai: Eine Rollschuhbahn im All-you-can-eat-Restaurant

Musikmanagerin Mitra Kassai erzählt im „Wie ist die Lage“-Podcast mit Lars Meier, wie sie auf die Idee kam, im Mundsburg-Center in einem ehemaligen Restaurant eine Rollschuhbahn aufzubauen. Und sie erklärt, wie sie bei ihrem Herzensprojekt „Oll inclusive“ Seniorinnen und Senioren mit Rikscha an deren Lieblingsorte fahren lässt – und was sie fürs kommende Jahr geplant hat.

Folge 379 (Sonntag, 26.12.) mit Mitra Kassai

Im Podcast „Wie ist die Lage?“ spüren wir seit mehr als einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Dafür spricht Gute-Leude-Chef Lars Meier fast jeden Tag mit einer interessanten Hamburger Persönlichkeit: Macher:innen, Musiker:innen, Models und Politiker:innen, genauso wie Sportler:innen, Freiberufler:innen und Helfer:innen – sie alle kommen eine Viertelstunde im Podcast zu Wort. Wir möchten von ihnen wissen, wie Hamburg denkt und was die Menschen in der Hansestadt bewegt.



Anmerkung: Die Folge mit Mitra Kassai wurde vor dem 21.12. und den verschärften Corona-Regeln durch den Hamburger Senat aufgezeichnet. Die Rollschuhbahn ist nun ab Heiligabend geschlossen.