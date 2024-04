Miss Allie: „Ich habe schon zehn neue Songs fertig“

Die Sängerin über den Entstehungsprozess ihres neuen Albums.

Lars Meier: Liebe Miss Allie, du spielst am 27. und 28. April in der ausverkauften Markthalle. Wie ist das für dich?

Miss Allie: Ich bin sehr glücklich, ich mag die Markthalle und auch das Team ist super. Vor einigen Jahren war ich dort beim „Emergenza Bandcontest“ im Halbfinale. Ich stand auf der Bühne als Singer-Songwriterin in einem Wettbewerb, bei dem eigentlich nur Rockbands gespielt haben. Damals bin ich leider nicht weitergekommen, aber ich habe mir gedacht: Irgendwann machst du die Markthalle mit deiner eigenen Musik voll!

Deine Tour ist bald vorbei und du hast über 80 Konzerte gespielt. Was kommt danach?

Ich hatte zwischenzeitlich Angst, was mit mir passiert, wenn ich nicht mehr unterwegs bin und die Strukturen der Tour wegbrechen. Mittlerweile freue ich mich aber auf den Abschluss und vor allem darauf, meine Familie und Freunde einen Monat lang zu besuchen, da das zwischen den Konzerten nicht immer geklappt hat. Jetzt wird erstmal der Social-Tank aufgefüllt und dann geht’s auch schon wieder ins Studio.

Wie bereitest du dich für das Studio vor?

Ich habe bereits zehn Songs fertig. Anfang des Jahres hatten wir schon eine Woche lang Aufnahmen, um ein Grundgerüst zu schaffen. Im Mai möchte ich noch zwei bis drei Megahits schreiben. Um den Druck etwas rauszunehmen, machen wir eine Wasserfallveröffentlichung, bei der ein Song nach dem anderen veröffentlicht wird. Das gibt mir die Möglichkeit, über den Sommer noch Songs zu schreiben und sie im Herbst aufzunehmen.

