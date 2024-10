Miriam Wolframm: „Die FC St.-Pauli-Genossenschaft ist ein tolles Leuchtturmprojekt“

Die Vorständin der FC St.-Pauli-Genossenschaft Miriam Wolframm über die Gründung der FC St.-Pauli-Genossenschaft, ihre Liebe zum Verein und was sie antreibt.

Lars Meier: Liebe Miriam, als erster Profi-Fußballverein hat der FC St. Pauli eine Genossenschaft gegründet. Ein Anteil kostet 850 Euro. Wie habt ihr diesen Preis festgelegt?

Miriam Wolframm: Wir haben hierzu eine Marktforschung durchgeführt, deren Ergebnis ein durchschnittlicher Anteilspreis von 1.000 Euro war. Weil wir das als zu viel empfanden, kamen wir anhand unterschiedlicher Modellrechnung schließlich auf 850 Euro pro Anteil. Zudem gibt es eine Ansparmöglichkeit für Menschen, die sich das vielleicht nicht auf einen Schlag leisten können.

Neben deinem Amt als Vorständin bist du Chefin vom Hamburg Dungeon und dem LEGO® Discovery Centre Hamburg. Wie bist du Vorstandsmitglied der Genossenschaft geworden?

Ich bin glühende Anhängerin des FC St. Pauli und seit 2003 aktiv in der Fanszene tätig. Daher habe ich schon lange einen engen Draht zum Verein. Die Idee von einer Genossenschaft fand ich von Anfang an spannend und habe die Entwicklungen dazu immer verfolgt. Auf der Gründungsversammlung wurde ich dann vom Aufsichtsrat für den Vorstand vorgeschlagen – da habe ich ohne Zögern zugesagt.

Wie vertragen sich denn deine Emotionen als FC St. Pauli-Fan mit deiner Rolle als Vorständin?

Ich habe meine Emotionen total im Griff, auch beim Fußball. In der Genossenschaft geht es außerdem vor allem um das Stadion und weniger um andere Vereinsthemen insgesamt.

