Miguel Alexandre: Diese Kindheits-Aktion ist ihm heute noch peinlich

Am 18. August läuft auf Netflix „Schwarze Insel“ von Miguel Alexandre an. In dem Thriller, der auf Amrum gedreht wurde, geht es um einen Schüler, der sich in seine Deutsch-Lehrerin verliebt. Titel und Genre verraten es allerdings: So einfach ist das nicht.

In „Wie ist die Lage?“ spricht Miguel Alexandre darüber, dass auch er einst eine Faszination für seine Deutsch-Lehrerin hegte und dies auch durchaus mit „Schwarze Insel“ zu tun hat. Allerdings auch mit dem peinlichsten Moment in Alexandres Leben, für den er sich immer noch schämt. Er verrät im Podcast auch, welcher das war. In den „Top 3“ gibt er zudem noch Tipps, welche drei portugiesischen Lokale in Hamburg man besuchen sollte.

Folge 296 (Montag, 16. August) mit Miguel Alexandre

