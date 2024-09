Michael Oehmcke: „Gehst du dann an Land , schwankt es ein, zwei Tage. An Bord nicht.“

Der Inhaber und Geschäftsführer von Hausboot Hafen Hamburg Michael Oehmcke über die Faszination „Hausboot“, Nachhaltigkeit beim Bootsbau und die ungenutzten Potenziale von Hamburgs Wasserflächen.

Lars Meier: Lieber Michael, immer mehr Menschen begeistern sich für Hausboote und möchten mal ein Wochenende darauf verbringen. Wer sind die Leute, die sich bei Dir ein Hausboot mieten?

Michael Oehmcke: Rund 30 Prozent der Gäste sind Hamburgerinnen und Hamburger. Vor allem sind es Menschen, die eine außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeit suchen, viele von ihnen haben auch einen Bezug zum Wasser. Ein klassisches Profil gibt es allerdings nicht, das geht quer durch die Bank.

Wir haben jetzt Ende September, so langsam wird es draußen ungemütlich. Wie lange geht die Hausbootsaison?

Bei uns geht sie das ganze Jahr. In Hamburg-Harburg haben wir einen Sommerhafen und in Hamburg-Moorfleet gibt es an der Dove-Elbe einen Winterhafen. Dort kann man in der kalten Jahreszeit ganz gemütlich am Kamin sitzen, aufs Wasser gucken und das Schietwetter draußen ansehen.

Müssen Deine Gäste einen Bootsführerschein vorweisen, um ein Hausboot zu mieten?

Nicht, wenn sie es nur mieten und stehen bleiben. Ab 15 PS ist ein Bootsführerschein erforderlich, der ist an zwei Wochenenden zu schaffen und einfacher als ein Autoführerschein. Ein bisschen lernen muss man aber schon.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ kritisiert Michael Oehmcke die ungenutzten Potenziale der vorhandenen Wasserfläche in Hamburg.

Folge 856 (Montag, 23.09.) mit Michael Oehmcke

